Disarmo governance ricostruzione | ecco i nodi che potrebbero far saltare l’intesa
Siglata l’intesa ora la sfida è passare alla Fase 2, ma il futuro della Striscia è ancora tutto da definire. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Altre letture consigliate
Il summit di Sharm el-Sheikh in Egitto rappresenta l’avvio della seconda fase dell’intesa per il disarmo di Hamas e della governance della transizione della Striscia e allo stesso tempo il momento culminante dei negoziati, dopo l’avvio della prima fase della tre Vai su Facebook
Israele e Hamas approvano la prima fase del piano Usa, cosa succede ora? Restano da definire i punti più importanti dell’accordo: il disarmo del gruppo palestinese, la governance di Gaza e il ritiro israeliano - X Vai su X
Ci pensiamo noi. Ricostruzione e governance a Gaza, l'Italia vuole esserci - Il governo spingerà per la copertura giuridica del Palazzo di Vetro al piano di pace. Da huffingtonpost.it
Sequi: “Disarmo di Hamas, ritiro di Israele, governo della Striscia, coloni e opinione pubblica. Cosa mette a rischio la pace a Gaza” - Il diplomatico Francesco Sequi: “Il piano Trump è un cessate il fuoco che può chiudere le ostilità. Riporta quotidiano.net
Il Piano di Trump per Gaza, tra Governance, disarmo e il futuro di Hamas: tutti i nodi chiave - Accogliendo con riserve la proposta in 20 punti avanzata da Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, Hamas ha posto “questioni aggiuntive” da affrontare nei colloqui in Egitto. Lo riporta lasicilia.it