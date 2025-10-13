Disabilità nell' ats della Locride progetti di vita indipendente persi per risorse non stanziate dai comuni
Quanto vale il diritto alle cure delle persone con gravissima disabilità? Per i comuni dell'ats (ambito territoriale sociale) della Locride sembra non essere una questione prioritaria, perché lo scorso 1 ottobre, con la determina 1449 del Comune di Locri, capofila dell'ambito, sono state. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: disabilit - nell
