Disabilità dalla Lega | Bene le risorse ma il Progetto di Vita in Umbria diventi realtà concreta
Dopo l'annuncio della presidente della Regione Stefania Proietti in merito alle risorse da destinare all'assistenza domiciliare e per la vita indipendente non sono tardati ad arrivare i primi commenti. Dalla Lega, in particolare da Donatella Tesei, Consigliere regionale Lega e da Paola Fioroni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
