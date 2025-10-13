Disabilità dalla Lega | Bene le risorse ma il Progetto di Vita in Umbria diventi realtà concreta

Perugiatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'annuncio della presidente della Regione Stefania Proietti in merito alle risorse da destinare all'assistenza domiciliare e per la vita indipendente non sono tardati ad arrivare i primi commenti. Dalla Lega, in particolare da Donatella Tesei, Consigliere regionale Lega e da Paola Fioroni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: disabilit - lega

Lega regionale: "Servono risorse per il ’Vignali’" - I consiglieri versilesi della Lega in consiglio regionale hanno chieso ufficialmente a Firenze di impegnare delle risorse per la riqualificazione dello stadio comunale di Massarosa. Si legge su lanazione.it

Claudio Durigon (Lega): “In pensione a 64 anni, troveremo le risorse” - “Credo che i 64 anni possano diventare la vera soglia di libertà pensionistica. Segnala blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Disabilit224 Lega Bene Risorse