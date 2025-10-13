DIRETTA Tutte le notizie di lunedì 13 ottobre LIVE
Ecco tutte le notizie di oggi 13 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Si avvicina il secondo match dell’Italia dopo la vittoria in casa dell’Estonia. Gli Azzurri domani sera ospiteranno Israele in una gara molto particolare e sentita, con un’atmosfera particolare a Udine vista la situazione. Gennaro Gattuso (LaPresse) – calciomercato.it Gattuso dovrà rinunciare a Bastoni squalificato e quasi sicuramente anche a Moise Kean che non sta benissimo. Per questo Pio Esposito potrebbe debuttare dal primo minuto dopo aver trovato anche il suo primo gol. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: diretta - tutte
Nasce la collaborazione tra Deltatre e LNP per tutte le partite di basket in diretta streaming
DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 21 luglio
DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 21 luglio LIVE
DIRETTA Tutte le notizie di domenica 12 ottobre: anche Castellanos finisce ko LIVE - X Vai su X
Ecco la diretta LIVE in tempo reale del voto in #Toscana: tutte le immagini dai seggi e i primi dati sull'affluenza https://www.ilgiunco.net/2025/10/12/elezioni-regionali-la-diretta-live-sul-voto-in-toscana/ - facebook.com Vai su Facebook
Tutte le notizie di lunedì 6 ottobre: ok Uefa per Milan-Como a Perth, Cannavaro andrà ai Mondiali LIVE - , tutte le notizie di oggi dal mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato e le news dalle nazionali ... Scrive calciomercato.it