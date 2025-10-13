Dipendenza da smartphone e stress | all’Università Europea di Roma prima ‘Offline Room’ per disconnessione digitale

(Adnkronos) – Un modello di intervento efficace per contrastare la dipendenza da smartphone, ridurre lo stress e, soprattutto, diminuire drasticamente il rischio di abbandono universitario. Sono questi i risultati del Progetto Proben, presentati dall'università Europea di Roma (Uer), in partenariato con altre università, tra cui l’università degli studi di Foggia, capofila del progetto. L'iniziativa, finanziata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: dipendenza - smartphone

Stop ai cellulari in classe, Valditara: “Non facciamo demagogia. Lo smartphone crea dipendenza e compromette memoria e concentrazione”

La trappola emotiva dei giovani nottambuli: come solitudine e ansia li spingono verso la dipendenza da social media e smartphone

Adolescenti prigionieri del virtuale, Pellai lancia l’allarme sui social. La soluzione? “Ritardare smartphone e dipendenza digitale per salvare una generazione fragile”

' Progetto culturale ed educativo lanciato da Luigi Gallimberti, presidente della Fondazione Novella Fronda ETS, nato con l’obiettivo di prevenire le nuove forme di dipendenza (come smartphone, internet, cibo spazzatura, videogioch - facebook.com Vai su Facebook

Adolescenti prigionieri del virtuale, Pellai lancia l’allarme sui social. La soluzione? “Ritardare smartphone e dipendenza digitale per salvare una generazione fragile” - X Vai su X

Dipendenza da smartphone e stress: all’Università Europea di Roma prima ‘Offline Room’ per disconnessione digitale - Un modello di intervento efficace per contrastare la dipendenza da smartphone, ridurre lo stress e, soprattutto, diminuire drasticamente il rischio di abbandono universitario. Riporta msn.com

Dipendenza da smartphone e PC? Ecco 5 trucchi per ridurla - La dipendenza da smartphone e dispositivi elettronici è un problema di cui si parla sempre più spesso e di cui si è iniziato a parlare con più insistenza nel periodo della pandemia, quando tra ... Come scrive gazzetta.it