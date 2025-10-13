Dionisi a un passo dal ritorno a Empoli | l' ex allenatore pronto a risolvere il contratto col Palermo
Alessio Dionisi è pronto a tornare in panchina: l'ex allenatore rosanero è a un passo dall'Empoli, club che ha già allenato e con il quale ha ottenuto una promozione in Serie A nel 2021.L'allenatore toscano, ancora sotto contratto con il Palermo, sta in queste ore “chiudendo” la propria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Empoli, è finita l’era Pagliuca: Dionisi vicinissimo al ritorno in panchina - Per Dionisi si tratterebbe di un ritorno a Empoli dopo la straordinaria stagione 2020/21, culminata con la promozione in Serie A. Si legge su ilovepalermocalcio.com
Empoli, si cambia. Pagliuca, è finita. Dionisi: si tratta per il ritorno - Il presidente Corsi ha scelto l’ex Palermo: con lui aveva conquistato l’ultima Serie A. Come scrive msn.com