Dimmi La Verità | gen Giuseppe Santomartino | La pace di Gaza è ancora piena di incognite

Ecco #DimmiLaVerità del 13 ottobre 2025. Ospite il generale Santomartino. L'argomento del giorno è: "La pace di Gaza e le sue innumerevoli incognite". A Dimmi La Verità il generale Giuseppe Santomartia la pace di Gaza e tutte le incognite che ancora nessuno ha sciolto. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | gen. Giuseppe Santomartino: «La pace di Gaza è ancora piena di incognite»

