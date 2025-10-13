Dimentica zaino con pc foto e medicine in taxi a Napoli il tassista la ritrova e le ridà tutto dopo 3 giorni
Una donna dimentica lo zaino con il pc, le foto di famiglia e le medicine in un taxi a Napoli: "Ero disperata, in quel computer c'era tutta la mia vita". Ma il tassista riesce a ritrovarla e a restituirle tutto dopo 3 giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
