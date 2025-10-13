diletta leotta innamoratissima il week end romantico con loris al lago di como

Un rifugio da sogno, due cuori e un panorama che sembra disegnato apposta per le coppie innamorate. Diletta Leotta e Loris Karius hanno scelto il Lago di Como per la loro fuga romantica, approfittando della pausa dei campionati calcistici per ritagliarsi un weekend di puro relax e tenerezza. Lontani dai riflettori (ma non troppo), la conduttrice e il portiere tedesco hanno trascorso giorni lenti e preziosi tra colazioni in camera, spa di lusso e cene a lume di candela, lasciando trapelare sui social solo qualche scatto che racconta tutta la serenità di questo amore maturo e profondo. Diletta Leotta, la fuga d’amore tra le acque del Lago di Como. 🔗 Leggi su Dilei.it

