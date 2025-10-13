Diletta Leotta e Loris Karius sul Lago di Como | si rilassano nel resort da quasi 4mila euro a notte

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diletta Loetta e Loris Karius si sono concessi un rilassante e romantico weekend di coppia. Qual è il resort che hanno scelto e quali sono i prezzi?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: diletta - leotta

Diletta Leotta incanta con il suo look da Bond Girl in Svizzera

Diletta Leotta con la figlia Aria Rose da Loris Karius: "Felicità". Le foto

Diletta Leotta, il bikini sensuale color corallo in Germania da Loris Karius

diletta leotta loris kariusDiletta Leotta e Loris Karius sul Lago di Como: si rilassano nel resort da quasi 4mila euro a notte - Il resort scelto da Diletta Leotta e Loris Karius per la fuga romantica del weekend è il Mandarin Oriental, la nota catena di hotel che ha aperto una sede anche sul Lago di Como. Lo riporta fanpage.it

Loris Karius sta male, Diletta Leotta vola subito in Germania - Diletta Leotta ha messo da parte impegni professionali e privati per correre dal marito Loris Karius in Germania. Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Diletta Leotta Loris Karius