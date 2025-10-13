Dignità ascolto e qualità della vita a chi convive con la demenza a Narni l’idea di un Caffè Alzheimer

“Ho portato all’attenzione del Comune di Narni il progetto Caffè Alzheimer, un’idea lanciata da Adiberto Favilli”. A dare la notizia è Sergio Bruschini di Forza Italia. “La proposta - spiega il capogruppo azzurro in consigliere comunale - è stata presentata al consiglio comunale di Narni, su mia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

