Digitale la commissaria Ue Virkkunen | Servono calma e regole uguali per tutti

Quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La commissaria europea per le Tecnologie digitali e di frontiera Henna Virkkunen ha dichiarato a Euractiv.com che l’Unione europea non deve essere “conflittuale” nel rispondere alle critiche provenienti dagli Stati Uniti sul suo quadro normativo digitale, sottolineando che Bruxelles resta impegnata in un’applicazione equa delle regole. “ È importante mantenere la calma ”, ha detto Virkkunen in un’intervista esclusiva durante il Consiglio informale delle telecomunicazioni in Danimarca, riferendosi alle crescenti critiche di Washington nei confronti delle principali normative europee sulle piattaforme digitali, in particolare il Digital Services Act (DSA) e il Digital Markets Act (DMA). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

digitale la commissaria ue virkkunen servono calma e regole uguali per tutti

© Quotidiano.net - Digitale, la commissaria Ue Virkkunen: “Servono calma e regole uguali per tutti”

In questa notizia si parla di: digitale - commissaria

digitale commissaria ue virkkunenDigitale, la commissaria Ue Virkkunen: “Servono calma e regole uguali per tutti” - Henna Virkkunen difende l’approccio equilibrato di Bruxelles dopo le critiche statunitensi al DSA e al DMA. Si legge su msn.com

digitale commissaria ue virkkunenCresce il pressing Usa contro le regole digitali Ue. Henna Virkkunen predica calma (ma critiche anche interne) - Henna Virkkunen, Commissaria Ue alla Sovranità Digitale, stretta nella morsa delle critiche esterne dagli Usa e interne dal Parlamento Ue. Secondo key4biz.it

Cerca Video su questo argomento: Digitale Commissaria Ue Virkkunen