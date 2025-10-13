Digitale la commissaria Ue Virkkunen | Servono calma e regole uguali per tutti

La commissaria europea per le Tecnologie digitali e di frontiera Henna Virkkunen ha dichiarato a Euractiv.com che l’Unione europea non deve essere “conflittuale” nel rispondere alle critiche provenienti dagli Stati Uniti sul suo quadro normativo digitale, sottolineando che Bruxelles resta impegnata in un’applicazione equa delle regole. “ È importante mantenere la calma ”, ha detto Virkkunen in un’intervista esclusiva durante il Consiglio informale delle telecomunicazioni in Danimarca, riferendosi alle crescenti critiche di Washington nei confronti delle principali normative europee sulle piattaforme digitali, in particolare il Digital Services Act (DSA) e il Digital Markets Act (DMA). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

