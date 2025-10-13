Digital Detox Day all' Unistrà di Perugia una giornata per staccare la spina

Perugiatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 15 ottobre 2025 presso l’Università per Stranieri di Perugia si terrà  il “Digital Detox Day”, la giornata promossa dal progetto Moebius, di cui è referente scientifica Cristina Gaggioli, docente dell’Ateneo.L’iniziativa, dedicata a studentesse e studenti dell’Università, invita a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: digital - detox

Internet, Mimesi lancia Osservatorio Digital Detox: oltre 8mila contenuti online analizzati

Offline Hygge Saturday: digital detox e creatività

Il paradosso del digital detox tecnologico: guida pratica alla disconnessione (facendosi aiutare dalle app)

UNIVERSITÀ STRANIERI PERUGIA, PER STACCARE LA SPINA IL “DIGITAL DETOX DAY” - Perugia, 13 ott – Si terrà mercoledì 15 ottobre 2025 presso l’Università per Stranieri di Perugia il “Digital Detox Day”, la giornata promossa dal progetto Moebius, di cui è referente scientifica Cris ... Secondo 9colonne.it

Consigli smart per staccare dai social: digital detox e altre pratiche - Quante volte capita di sentirci un po’ sopraffatte da tutte le notifiche, i messaggi, le notizie e tutto ciò che riguarda il mondo tecnologico? Come scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Digital Detox Day Unistr224