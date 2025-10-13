Difesa europea | servono soluzioni di governance innovative e flessibili

La risoluzione approvata con ampia maggioranza dal Parlamento europeo lo scorso 9 ottobre a favore della costruzione di un’Unione della Difesa è un passo in avanti nel processo d’integrazione. È un segnale positivo perché – insieme a finanza, energia e tecnologia – la difesa europea è uno dei pilastri per affermare l’autonomia strategica dell’Unione. L’obiettivo è chiaro: accrescere la capacità dell’UE (e dei vicini europei, inclusa l’Ucraina) di difendersi in modo più autonomo dagli USA, restando pienamente inserita nella NATO. Non è più un’opzione: il contesto di sicurezza e la guerra russa contro l’Ucraina impongono un’accelerazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Difesa europea: servono soluzioni di governance innovative e flessibili

