Difendere i principi nell’ordine mondiale che cambia Di cosa si parla al Festival della Diplomazia

In un mondo frammentato in cui sembra prevalere sempre di più la logica della forza, come i recenti scenari internazionali dimostrano, la diplomazia appare come una luce capace di richiamare al dialogo per risolvere conflitti e controversie globali. Ma anche la sua azione è messa a dura prova. Se dalla fine della Seconda guerra mondiale è sembrato che la giustizia e la solidarietà tra Paesi abbiano rappresentato i pilastri del sistema multilaterale, la ridefinizione dell’ordine mondiale pone degli importanti interrogativi sul futuro della governance internazionale. Quanto vale la democrazia se il suo prezzo è la stabilità economica e la sicurezza nazionale? Quanto può un Paese restare fedele ai propri principi in un ordine internazionale caratterizzato da una crescente frammentazione? Le istituzioni multilaterali, dall’Onu all’Omc, sono ancora in grado di rispondere concretamente alle sfide odierne? Queste sono le domande che guideranno il Festival della diplomazia, in programma a Roma dal 14 al 24 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Formiche.net

