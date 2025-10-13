Diego Maradona Jr sul rapporto con la moglie Nunzia Pennino | Ho avuto problemi ma nessuno può sostituirla
Diego Maradona Jr. ha rotto il silenzio sul rapporto con la moglie Nunzia Pennino. Da mesi si rincorrono voci che parlano di una separazione definitiva tra loro, ma l'allenatore e primogenito di Maradona ha chiarito al podcast In Vino Veritas: "Abbiamo avuto problemi, ma combatterò per lei e per i miei figli fino all'ultimo giorno della mia vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Diego Maradona Jr. sul rapporto con la moglie Nunzia Pennino: “Ho avuto problemi, ma nessuno può sostituirla” - Da mesi si rincorrono voci che parlano di una separazione definitiva tra loro, ma l’allenatore e primogenito di ... Riporta fanpage.it
Diego Maradona jr: “Criticato per l’eredità di mio padre, sono convinto l’abbiano ucciso” - Tra gli ospiti della puntata di Verissimo di sabato 13 gennaio c’è Diego Armando Maradona jr, figlio dell’omonimo campione di calcio scomparso nel 2020 a 60 anni. Secondo fanpage.it