Didattica innovativa per l’ora di religione | a scuola arriva il Fantasanto il gioco a squadre per scoprire i santi

In una scuola media, don Roberto Fiscer, insegnante di religione e sacerdote, ha ideato il "FantaSanto". Ispirato al Fantacalcio, il gioco permette agli studenti di creare squadre di santi usando crediti virtuali chiamati "credici" per rendere la lezione più coinvolgente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: didattica - innovativa

L’Università di Pisa premiata per la didattica innovativa nella scuola primaria

Didattica innovativa, inaugurata l'aula immersiva all'Andrea Antonio Donato di Faro Superiore

Didattica innovativa, inaugurata l'aula immersiva all'Andrea Antonio Donato di Faro Superiore

Riparte il nuovo ciclo di seminari gratuiti in presenza! “La scuola del Noi – Didattica innovativa e diritti” Un'occasione unica di formazione rivolta a tutto il personale scolastico, nelle principali città italiane. Tematiche centrali: - Neuroscienze ed emozioni nel - facebook.com Vai su Facebook

#NoiSiamoLeScuole, questa settimana è dedicato al nuovo Nido “Arcobaleno” di Bucine (AR) e ai tanti laboratori organizzati dal Liceo “Rita Levi Montalcini” di Casarano (LE) per offrire una didattica innovativa e contribuire al contrasto dei divari. https://mi - X Vai su X

Didattica innovativa nelle scuole, digitale e nuove metodologie - "Nuove tecnologie digitali e metodologie didattiche innovative nelle scuole per superare le difficoltà di apprendimento e favorire l'inclusione scolastica": sono indirizzi dell'Avviso pubblico nelle ... Segnala ansa.it

Didattica innovativa con mattoncini colorati. Il concorso per le scuole - Sabato prossimo all'Osteria sociale La Tela ci sarà una giornata dedicata alla didattica innovativa con i mattoncini colorati. ilgiorno.it scrive