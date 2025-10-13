Didattica innovativa per l’ora di religione | a scuola arriva il Fantasanto il gioco a squadre per scoprire i santi

Orizzontescuola.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una scuola media, don Roberto Fiscer, insegnante di religione e sacerdote, ha ideato il "FantaSanto". Ispirato al Fantacalcio, il gioco permette agli studenti di creare squadre di santi usando crediti virtuali chiamati "credici" per rendere la lezione più coinvolgente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: didattica - innovativa

