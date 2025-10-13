Dice di non capire l’italiano e di non avere documenti | in tasca però aveva coltello e cocaina denunciato irregolare a Como

Quicomo.it | 13 ott 2025

Coltello di 15 cm e cocaina in tasca. Nel corso dei consueti controlli del territorio, intorno alle 20.30 di sabato, una volante della polizia di Stato di Como ha fermato un uomo in via Scalabrini. Il 25enne, di nazionalità libica, ha dichiarato di non avere con sé alcun documento di identità e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

