Diane Keaton Woody Allen la ricorda | La sua risata illuminava ogni spazio in cui entrava

Woody Allen piange Diane Keaton: dolcissimo il ricordo del regista nei confronti dell'attrice recentemente scomparsa. Tanti gli aneddoti che ha raccontato sulla sua musa ispiratrice. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Diane Keaton, icona del cinema, ci lascia

Giorgio Armani creò l’outfit di Diane Keaton agli Oscar: “Volevo vestire la donna che vive e lavora"

“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani

diane keaton woody allenDiane Keaton, il ricordo commosso di Woody Allen: «Non ho mai letto una recensione dei miei film. Il suo giudizio era l'unico che mi interessava» - Dopo due giorni di silenzio il regista commenta per la prima volta la scomparsa dell'attrice (ma non chiamatela «musa») ... Secondo vanityfair.it

diane keaton woody allenWoody Allen ricorda Diane Keaton: “Il motivo per cui ci siamo lasciati solo Dio e Freud potrebbero capirlo” - L’autore di ‘Io e Annie’, il film che li ha consacrati come una delle coppie artistiche più iconiche del cinema, ha ... Si legge su fanpage.it

