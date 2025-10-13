Diane Keaton Woody Allen la ricorda | La sua risata illuminava ogni spazio in cui entrava

Woody Allen piange Diane Keaton: dolcissimo il ricordo del regista nei confronti dell'attrice recentemente scomparsa. Tanti gli aneddoti che ha raccontato sulla sua musa ispiratrice. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Diane Keaton, Woody Allen la ricorda: “La sua risata illuminava ogni spazio in cui entrava”

In questa notizia si parla di: diane - keaton

Diane Keaton, icona del cinema, ci lascia

Giorgio Armani creò l’outfit di Diane Keaton agli Oscar: “Volevo vestire la donna che vive e lavora"

“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani

La storia d'amore Diane Keaton e Warren Beatty è l'esempio di come una relazione appassionata si può trasformare in un'amicizia - X Vai su X

Il mondo del cinema piange Diane Keaton. Ha recitato in moltissimi film di successo, tra cui Io e Annie e Il Padrino. Feconda la sua collaborazione con Woody Allen - facebook.com Vai su Facebook

Diane Keaton, il ricordo commosso di Woody Allen: «Non ho mai letto una recensione dei miei film. Il suo giudizio era l'unico che mi interessava» - Dopo due giorni di silenzio il regista commenta per la prima volta la scomparsa dell'attrice (ma non chiamatela «musa») ... Secondo vanityfair.it

Woody Allen ricorda Diane Keaton: “Il motivo per cui ci siamo lasciati solo Dio e Freud potrebbero capirlo” - L’autore di ‘Io e Annie’, il film che li ha consacrati come una delle coppie artistiche più iconiche del cinema, ha ... Si legge su fanpage.it