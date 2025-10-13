Diane Keaton non era solo un’attrice ma anche un’icona di stile | ironia femminilità e libertà creativa

Metropolitanmagazine.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

i sono persone che non seguono la moda, la inventano. Diane Keaton era una di queste. Con il suo cappello a tesa larga, i pantaloni larghi a vita alta, le cravatte rubate all’armadio maschile e i dolcevita rigorosamente neri, ha creato un’estetica che non ha mai avuto bisogno di trend o stagioni. Non era “lo stile Annie Hall” come tutti lo chiamavano — era semplicemente lo stile Diane Keaton. Cos’è lo stile Diane Keaton e perché sarà sempre immortale. È raro che un look diventi parte della cultura pop al punto da trasformarsi in linguaggio. Eppure Keaton c’è riuscita, mescolando rigore e ironia, femminilità e androginia, fino a diventare un’icona di libertà creativa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

diane keaton non era solo un8217attrice ma anche un8217icona di stile ironia femminilit224 e libert224 creativa

© Metropolitanmagazine.it - Diane Keaton non era solo un’attrice, ma anche un’icona di stile: ironia, femminilità e libertà creativa

In questa notizia si parla di: diane - keaton

Diane Keaton, icona del cinema, ci lascia

Giorgio Armani creò l’outfit di Diane Keaton agli Oscar: “Volevo vestire la donna che vive e lavora"

“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani

diane keaton era un8217attriceL'ultima chiamata dalla casa di Diane Keaton: «C'è una persona a terra». Il malore, la corsa in ospedale, le cause della morte - Gli ultimi istanti di vita di Diane Keaton, morta sabato a 79 anni, sono stati rivelati in una chiamata al 911 pubblicata oggi sui media americani. Come scrive msn.com

diane keaton era un8217attriceDiane Keaton e la cause della morte, dai due tumori alla bulimia: “peggioramento improvviso” - Anche se manca una comunicazione ufficiale della famiglia, una serie di segnali lasciava presagire l'addio a Diane Keaton ... Da cinematographe.it

Cerca Video su questo argomento: Diane Keaton Era Un8217attrice