Diane Keaton non era solo un’attrice ma anche un’icona di stile | ironia femminilità e libertà creativa
i sono persone che non seguono la moda, la inventano. Diane Keaton era una di queste. Con il suo cappello a tesa larga, i pantaloni larghi a vita alta, le cravatte rubate all’armadio maschile e i dolcevita rigorosamente neri, ha creato un’estetica che non ha mai avuto bisogno di trend o stagioni. Non era “lo stile Annie Hall” come tutti lo chiamavano — era semplicemente lo stile Diane Keaton. Cos’è lo stile Diane Keaton e perché sarà sempre immortale. È raro che un look diventi parte della cultura pop al punto da trasformarsi in linguaggio. Eppure Keaton c’è riuscita, mescolando rigore e ironia, femminilità e androginia, fino a diventare un’icona di libertà creativa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: diane - keaton
Diane Keaton, icona del cinema, ci lascia
Giorgio Armani creò l’outfit di Diane Keaton agli Oscar: “Volevo vestire la donna che vive e lavora"
“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani
Diane #Keaton, la programmazione di Sky Cinema per omaggiare l'attrice - X Vai su X
Il mondo del cinema piange Diane Keaton. Ha recitato in moltissimi film di successo, tra cui Io e Annie e Il Padrino. Feconda la sua collaborazione con Woody Allen - facebook.com Vai su Facebook
L'ultima chiamata dalla casa di Diane Keaton: «C'è una persona a terra». Il malore, la corsa in ospedale, le cause della morte - Gli ultimi istanti di vita di Diane Keaton, morta sabato a 79 anni, sono stati rivelati in una chiamata al 911 pubblicata oggi sui media americani. Come scrive msn.com
Diane Keaton e la cause della morte, dai due tumori alla bulimia: “peggioramento improvviso” - Anche se manca una comunicazione ufficiale della famiglia, una serie di segnali lasciava presagire l'addio a Diane Keaton ... Da cinematographe.it