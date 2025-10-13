Diane Keaton non era solo un’attrice ma anche un’icona di stile | ironia femminilità e libertà creativa

i sono persone che non seguono la moda, la inventano. Diane Keaton era una di queste. Con il suo cappello a tesa larga, i pantaloni larghi a vita alta, le cravatte rubate all’armadio maschile e i dolcevita rigorosamente neri, ha creato un’estetica che non ha mai avuto bisogno di trend o stagioni. Non era “lo stile Annie Hall” come tutti lo chiamavano — era semplicemente lo stile Diane Keaton. Cos’è lo stile Diane Keaton e perché sarà sempre immortale. È raro che un look diventi parte della cultura pop al punto da trasformarsi in linguaggio. Eppure Keaton c’è riuscita, mescolando rigore e ironia, femminilità e androginia, fino a diventare un’icona di libertà creativa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

