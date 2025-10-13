Diane Keaton il declino della sua salute è stato improvviso e straziante per chi le voleva bene

Le cause del decesso dell'attrice sono ancora sconosciute ma chi la conosceva racconta che era malata da mesi, tanto che aveva preso l'inaspettata decisione di mettere in vendita la sua «casa dei sogni» e da tempo non usciva nemmeno per portare a spasso l'amato cane. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Diane Keaton, «il declino della sua salute è stato improvviso, e straziante per chi le voleva bene»

In questa notizia si parla di: diane - keaton

Diane Keaton, icona del cinema, ci lascia

Giorgio Armani creò l’outfit di Diane Keaton agli Oscar: “Volevo vestire la donna che vive e lavora"

“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani

Diane #Keaton, la programmazione di Sky Cinema per omaggiare l'attrice - X Vai su X

Il mondo del cinema piange Diane Keaton. Ha recitato in moltissimi film di successo, tra cui Io e Annie e Il Padrino - facebook.com Vai su Facebook

Diane Keaton e la cause della morte, dai due tumori alla bulimia: “peggioramento improvviso” - Anche se manca una comunicazione ufficiale della famiglia, una serie di segnali lasciava presagire l'addio a Diane Keaton ... Segnala cinematographe.it

Gli ultimi mesi di Diane Keaton, la vendita della casa e le parole degli amici: “Molto magra, declino improvviso” - La notizia della morte di Diane Keaton, avvenuta a 79 anni e annunciata l’11 ottobre, è arrivata inaspettata. Secondo fanpage.it