Diane Keaton a chi va l’eredità da 100 milioni di dollari
È morta a 79 anni, dopo una lunga malattia, Diane Keaton, icona del cinema americano e musa indimenticabile di Woody Allen. Con il suo stile inconfondibile, tra completi maschili e sorriso disarmante, aveva saputo ridefinire l’idea di femminilità a Hollywood, restando sempre fedele a sé stessa, anche lontano dai riflettori. E mentre il mondo del cinema le rende omaggio, si parla anche della sua eredità: un patrimonio importante, costruito in oltre cinquant’anni di carriera tra film, investimenti e immobili da sogno. E, come in ogni grande storia hollywoodiana, resta da scoprire chi erediterà questo prezioso lascito. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: diane - keaton
Diane Keaton, icona del cinema, ci lascia
Giorgio Armani creò l’outfit di Diane Keaton agli Oscar: “Volevo vestire la donna che vive e lavora"
“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani
Diane #Keaton, la programmazione di Sky Cinema per omaggiare l'attrice - X Vai su X
Il mondo del cinema piange Diane Keaton. Ha recitato in moltissimi film di successo, tra cui Io e Annie e Il Padrino. Feconda la sua collaborazione con Woody Allen - facebook.com Vai su Facebook
Diane Keaton, a chi va l’eredità da 100 milioni di dollari - Diane Keaton, il patrimonio guadagnato grazie film iconici e investimenti immobiliari: a chi va la sua eredità ... Segnala dilei.it
Addio a Diane Keaton: la solitudine e l’eredità da 100 milioni di dollari. Ecco a chi andrà - Dagli ultimi mesi vissuti nel riserbo alla destinazione del suo ingente patrimonio, fino al ricordo indelebile dei suoi ruoli più am ... Da msn.com