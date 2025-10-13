Diana Krall al Teatro Arcimboldi di Milano | la regina del jazz contemporaneo torna in scena
Quando le luci del Teatro Arcimboldi si abbasseranno il 20 ottobre, Milano si preparerà ad accogliere una delle voci più inconfondibili del panorama jazzistico mondiale. Diana Krall, la pianista e cantante canadese che ha trasformato gli standard del jazz in preghiere intime e sensuali, porterà sul palco milanese la sua straordinaria capacità di far dialogare il pianoforte con la voce, creando atmosfere che sembrano sospese nel tempo. L’appuntamento, che fa parte della prestigiosa rassegna JAZZMI, rappresenta un’occasione rara per assistere dal vivo a un’artista che ha venduto oltre sei milioni di album in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
