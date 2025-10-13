Diagnosi precoce delle malattie oculari | in Smart Clinic l’OCT per una visione chiara del futuro
La vista è un bene prezioso, ma spesso minacciato da patologie che agiscono in modo subdolo e senza sintomi evidenti nelle fasi iniziali. Glaucoma, retinopatia diabetica e degenerazione maculare sono tra le principali cause di perdita visiva nel mondo occidentale. Oggi la tecnologia offre strumenti diagnostici avanzati che permettono di intercettare precocemente i segni di queste malattie, migliorando nettamente le possibilità di intervento. Uno di questi è l’ OCT (Tomografia a Coerenza Ottica). Ne parliamo con il Dott. Camillo Cornelio, medico oftalmologo Smart Clinic, il centro ambulatoriale del Gruppo San Donato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
