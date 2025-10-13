Di presenze e opere strategiche avvolte nella nebbia
Possiamo parlare di mafia riferendoci all’organizzazione criminale nigeriana che si presume ci sia dietro la rete di spaccio e violenza che avviluppa la Bolognina, dove la situazione pare ormai fuori controllo?Il tema è complesso e articolato, passa dall’interpretazione giudiziaria e da quella. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: presenze - opere
In un’epoca in cui la guerra è diventata una presenza costante, l’arte può ancora rappresentare una forma di resistenza. Non con le armi dell’attualità o della retorica, ma attraverso opere e pratiche capaci di restituire profondità, memoria e senso critico a una - facebook.com Vai su Facebook