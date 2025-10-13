Di Paolantonio | Prova gagliarda Grossa differenza ai tiri liberi
Dopo la sconfitta al PalaSojourner coach Di Paolantonio ha analizzato la sconfitta di misura della sua squadra. "Prima di tutto devo ringraziare l’organizzazione della Benedetto e tutto lo staff, da Francesco Loreti a Maria Teresa Montaguti per l’organizzazione e per la logistica, devo ringraziare anche lo staff fisioterapico perché fino a 10 minuti prima della partita non sapevo se potevamo impiegare Berdini o meno, visto che non si è mai allenato in questi giorni perché aveva accusato un problema dopo la partita di mercoledì contro Forlì, infatti si è visto che non era al meglio, anche se ha stretto i denti per dare il suo contributo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
