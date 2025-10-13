Dopo la sconfitta al PalaSojourner coach Di Paolantonio ha analizzato la sconfitta di misura della sua squadra. "Prima di tutto devo ringraziare l’organizzazione della Benedetto e tutto lo staff, da Francesco Loreti a Maria Teresa Montaguti per l’organizzazione e per la logistica, devo ringraziare anche lo staff fisioterapico perché fino a 10 minuti prima della partita non sapevo se potevamo impiegare Berdini o meno, visto che non si è mai allenato in questi giorni perché aveva accusato un problema dopo la partita di mercoledì contro Forlì, infatti si è visto che non era al meglio, anche se ha stretto i denti per dare il suo contributo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Di Paolantonio: "Prova gagliarda. Grossa differenza ai tiri liberi"