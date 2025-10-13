Di Natale | Impressionante quello che ho fatto a Udine Io al livello di Totti e Del Piero

Calcionews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le dichiarazioni dell’ex capitano dei friulani na leggenda, un capitano, un’icona. Totò Di Natale compie 48 anni e, in una lunga intervista al Messaggero Veneto, torna a parlare del suo mondo: l’Udinese, la Nazionale e la sua nuova vita nel calcio. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

di natale impressionante quello che ho fatto a udine io al livello di totti e del piero

© Calcionews24.com - Di Natale: «Impressionante quello che ho fatto a Udine. Io al livello di Totti e Del Piero»

In questa notizia si parla di: natale - impressionante

Natale sotto il maxi abete fatto all’uncinetto - Dopo lo stop dell’anno scorso a causa della grave situazione sanitaria, torna a Mondolfo ‘Il Natale più Bello nel Borgo più Bello’. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Natale Impressionante Ho Fatto