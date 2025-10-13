Di Natale | Impressionante quello che ho fatto a Udine Io al livello di Totti e Del Piero
. Le dichiarazioni dell’ex capitano dei friulani na leggenda, un capitano, un’icona. Totò Di Natale compie 48 anni e, in una lunga intervista al Messaggero Veneto, torna a parlare del suo mondo: l’Udinese, la Nazionale e la sua nuova vita nel calcio. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: natale - impressionante
Sono stato da Hot & good a piazza municipio ? un locale tutto dedicato agli hot dog dove oltre al classico hot dog all’americana fatto a regola d’arte e personalizzabile all’infinito grazie alla loro impressionante fornitura di salse da tutto il mondo hanno anc Vai su Facebook
Natale sotto il maxi abete fatto all’uncinetto - Dopo lo stop dell’anno scorso a causa della grave situazione sanitaria, torna a Mondolfo ‘Il Natale più Bello nel Borgo più Bello’. Segnala ilrestodelcarlino.it