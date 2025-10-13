Di Napoli esalta Pio Esposito | Non lo vedrei più come un giovane ma come un’alternativa valida dell’Inter rispetto a Camarda…
Inter News 24 L’ex calciatore Arturo Di Napoli ha voluto dire la sua sul giovane attaccante dell’Inter, Francesco Pio Esposito, e su Ange-Yoan Bonny. Intervenuto a TMW Radio, l’ex attaccante Arturo Di Napoli ha analizzato la crescita esponenziale del giovane talento dell’Inter, Pio Esposito. Secondo Di Napoli, il classe 2005 meriterebbe una chance importante, anche in vista della sfida con la Roma, spinto dall’entusiasmo del suo primo gol in Nazionale. Nel confronto con l’altro giovane attaccante, Ange-Yoan Bonny, l’ex calciatore non ha dubbi e sceglierebbe l’italiano, per dargli responsabilità e consacrarlo non più come un giovane, ma come una valida alternativa. 🔗 Leggi su Internews24.com
Il Corriere dello Sport esalta #Spinazzola: "Tra gli svincolati di lusso che oggi fanno le fortune del Napoli c'è anche Spinazzola, altro ex Roma arrivato a zero un anno fa. Uno dei primi volti nuovi con Conte. Le sue qualità tecniche non erano mai state messe in
Pio Esposito, il pulcino diventato grande: l’Inter si gode il suo gioiello incedibile. Valutazione da crack - L’attaccante, esploso tra gol e prestazioni di alto livello, sta vivendo una scalata costante: dalla rete al debutto contro il River ... Segnala ilnapolionline.com
Francesco Pio Esposito, ADL ci provò a portarlo in azzurro - E' di origine campane, ma si è trasferito da piccolo a Brescia, con al famiglia, Esposito Francesco Pio è uno dei talent ... Da ilnapolionline.com