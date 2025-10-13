Di Napoli esalta Pio Esposito | Non lo vedrei più come un giovane ma come un’alternativa valida dell’Inter rispetto a Camarda…

Inter News 24 L’ex calciatore Arturo Di Napoli ha voluto dire la sua sul giovane attaccante dell’Inter, Francesco Pio Esposito, e su Ange-Yoan Bonny. Intervenuto a TMW Radio, l’ex attaccante Arturo Di Napoli ha analizzato la crescita esponenziale del giovane talento dell’Inter, Pio Esposito. Secondo Di Napoli, il classe 2005 meriterebbe una chance importante, anche in vista della sfida con la Roma, spinto dall’entusiasmo del suo primo gol in Nazionale. Nel confronto con l’altro giovane attaccante, Ange-Yoan Bonny, l’ex calciatore non ha dubbi e sceglierebbe l’italiano, per dargli responsabilità e consacrarlo non più come un giovane, ma come una valida alternativa. 🔗 Leggi su Internews24.com

