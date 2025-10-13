Il futuro di Michele Di Gregorio alla Juventus è tornato a essere un tema caldo. Arrivato in estate dal Monza per difendere i pali della nuova Juve di Igor Tudor, il portiere italiano ha alternato ottime prestazioni a passaggi a vuoto che hanno alimentato qualche dubbio in società. Come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza bianconera si prenderà del tempo per valutare con attenzione la sua posizione, consapevole che la stagione è ancora lunga ma le riflessioni, già oggi, sono iniziate. Il suo avvio è stato convincente, ma alcune partite – su tutte quella con il Borussia Dortmund, chiusa con quattro reti subite – hanno riacceso interrogativi sulla sua continuità. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Di Gregorio Juve, il Corriere analizza: rendimento altalenante e riflessioni per il futuro tra i pali