Di Gregorio Juve a rischio il futuro in bianconero del portiere? A fine stagione la decisione possono incidere questi due fattori sulla scelta della società | i dettagli

Di Gregorio Juve, il Corriere analizza la situazione: il rendimento altalenante e le occasioni di mercato potrebbero portare a un cambio tra i pali. Arrivato in estate per essere il titolare della nuova Juventus, il suo avvio di stagione è stato un’altalena di emozioni, tra grandi parate e qualche incertezza di troppo. Il futuro di Michele Di Gregorio in bianconero, che sembrava blindato, torna a essere in discussione. Come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza bianconera farà una valutazione approfondita al termine della stagione, senza escludere un possibile cambio tra i pali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio Juve, a rischio il futuro in bianconero del portiere? A fine stagione la decisione, possono incidere questi due fattori sulla scelta della società: i dettagli

In questa notizia si parla di: gregorio - juve

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor

Mercato Juve, già 100 milioni spesi solo per i riscatti! Da Di Gregorio a Kalulu passando per Conceicao, quanto ha sborsato il club

Atalanta Juve 0-0 LIVE: subito Di Gregorio in presa alta, pericoloso De Ketelaere

Rampulla al BN: "Maignan alla Juve? Di Gregorio è affidabile, lo cambierei solo per uno come Donnarumma" - facebook.com Vai su Facebook

La composition de la Juve : Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. - X Vai su X

Di Gregorio-Juve, futuro in bilico: a fine stagione la scelta - In questo avvio di campionato il rendimento del portiere è stato altalenante, il club valuta eventuali opzioni per la porta ... Si legge su corrieredellosport.it

Di Gregorio Juventus, è addio? I bianconeri hanno preso questa decisione - La posizione del club bianconero è molto chiara Nonostante la buona prestazione contro i rossoneri, alcune ret ... Segnala calcionews24.com