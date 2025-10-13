Dexter ancora in azione | Paramount+ rinnova Resurrection per una seconda stagione

Il serial killer più amato della TV non ha ancora detto l’ultima parola. Paramount+ ha ufficializzato il rinnovo di ‘ Dexter: Resurrection ’ per una seconda stagione, confermando che la storia di Dexter Morgan continuerà. L’annuncio è arrivato poche ore fa attraverso un video diffuso sui social dal protagonista Michael C. Hall, che ha rassicurato i fan: “Ci vediamo presto. La scrittura è già in corso”. Cosa sappiamo. Michael C. Hall: “Volevo essere il primo a farvi sapere che la storia continua”. Nel suo breve messaggio sui social, a proposito della nuova stagione in arrivo, il protagonista ha detto: “Ci sono novità in vista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

