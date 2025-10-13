Detenzione illegale armi arrestato pluripregiudicato
Tempo di lettura: < 1 minuto La sera del 9 ottobre u.s., la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di Matteo Fortunato per detenzione illegale di armi e munizionamento, in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di mirato servizio di controllo del territorio, veniva individuato in possesso di una pistola calibro 7.65, di provenienza delittuosa, munita di caricatore con all’interno 6 cartucce di cui una in canna, che occultava nel borsello nel vano sottosella del motociclo in suo uso. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
