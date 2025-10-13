Deschamps | Nkunku deve ritrovare la continuità Maignan? Un leader

Pianetamilan.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Didier Deschamps, CT della Nazionale Francese, è intervenuto in conferenza stampa: le parole su Maignan e Nkunku. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

deschamps nkunku deve ritrovare la continuit224 maignan un leader

© Pianetamilan.it - Deschamps: “Nkunku deve ritrovare la continuità. Maignan? Un leader”

In questa notizia si parla di: deschamps - nkunku

Deschamps su Nkunku: “Ha un potenziale molto interessante, ne sono convinto”

deschamps nkunku deve ritrovareDeschamps: “Nkunku deve ritrovare la continuità. Maignan? Un leader” - Didier Deschamps, CT della Nazionale Francese, è intervenuto in conferenza stampa: le parole su Maignan e Nkunku ... Lo riporta msn.com

deschamps nkunku deve ritrovareFrancia, i convocati di Deschamps: novità Mateta, dopo un anno torna Nkunku - Didier Deschamps ha svelato poco fa la lista dei convocati per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Azerbaigian (10 ottobre) e Islanda (13. Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Deschamps Nkunku Deve Ritrovare