Derby Entella-Sampdoria a Chiavari è tutto esaurito

Genovatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto esaurito a Chiavari per il derby inedito Entella-Sampdoria, match in programma venerdì sera e valido per l'ottava gironata del campionato di Serie B. La Sampdoria risorge, ma piedi per terra: cosa funziona, cosa manca e quali sono gli obiettivi‘Sold out’ per Entella-SampdoriaLa società di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: derby - entella

derby entella sampdoria chiavariEntella-Sampdoria, tutto esaurito quattro giorni prima allo stadio di Chiavari - Polverizzati anche gli ultimi biglietti messi in vendita libera dalla società biancoceleste ... Scrive genova.repubblica.it

derby entella sampdoria chiavariDerby Entella-Sampdoria, a Chiavari è "tutto esaurito" - Polverizzati i biglietti per il match di venerdì 17 ottobre, calcio d'inizio alle ore 20:30. Lo riporta genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Derby Entella Sampdoria Chiavari