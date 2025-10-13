Dentro il forum dove le donne italiane vengono spogliate con un click | Mi fai vedere questa nuda?

Il mercato delle app nudify è in crescita. I software stanno diventano sempre più performanti e permettono di realizzare immagini e video fake estremamente realistici. Contenuti che vengono poi caricati su piattaforme porno all'insaputa delle utenti. Ecco cosa abbiamo trovato nei forum dove le donne vengono spogliate con un click.

Mia Moglie, l'attrice Anna Madaro: «Non è l'unico forum, le mie foto messe su un sito per adulti. È pieno di immagini di donne normali»

Mogli, amiche, ex e sconosciute: foto di donne a loro insaputa e commenti osceni nel forum

Foto intime di donne diffuse in rete, il gruppo Facebook "Mia moglie" è una goccia nel mare: sul web forum da 400mila iscritti. Il vero business dell'orrore

"Su internet esiste una comunità che odia le donne. Una comunità chiusa, che inneggia a Elliot Rodger e George Sodini, autori delle stragi di Isla Vista e Collier Township negli Stati Uniti. Sui forum hanno le foto profilo di Angelo Izzo, uno degli autori del mass

