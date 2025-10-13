Dentro alle chat pubbliche in cui gli adulti adescano minori | così hanno tentato di sedurre una 15enne

Forlitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sei mai stata con uno più grande?”“Mi manderesti una foto?”“Hai un bel sederino?”“Che taglia di seno porti?”“Se ci vediamo ti apparti in macchina con me?”Il mondo delle chat online, anche di quelle non esplicitamente erotiche, per una ragazza minorenne è anche questo. Un baratro in cui centinaia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

