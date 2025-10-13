Dentro alle chat pubbliche in cui gli adulti adescano minori | così hanno tentato di sedurre una 15enne

“Sei mai stata con uno più grande?”“Mi manderesti una foto?”“Hai un bel sederino?”“Che taglia di seno porti?”“Se ci vediamo ti apparti in macchina con me?”Il mondo delle chat online, anche di quelle non esplicitamente erotiche, per una ragazza minorenne è anche questo. Un baratro in cui centinaia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: chat - pubbliche

Chat private sempre più pubbliche: ecco cosa insegna il caso Roul Bova

Chat pubbliche scuola famiglia: il Garante della Privacy dice stop ai dati personali degli studenti

Sondrio, perseguita la ex rendendo pubbliche foto intime e chat private: scatta l’ammonimento

Durante il mese di ottobre, leggeremo insieme il nuovo libro di Marta Brioschi, si tratta del giallo “In alto mare” edito con Be Strong Edizioni Ognuno di noi lo leggerà comodamente a casa propria, in giro, nei mezzi pubblici e poi in una chat di WhatsApp ci confr - facebook.com Vai su Facebook

La chat in cui i No Vax pubblicano i numeri di giornalisti e virologi per minacciarli e insultarli - C'è una chat su Telegram in cui i No Vax, oltre a scambiarsi informazioni sulle manifestazioni contro quella che continuano a chiamare "dittatura sanitaria", vengono pubblicati numeri di telefono e ... fanpage.it scrive