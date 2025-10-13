Demente Condannata la scrittrice Cecilia Parodi per insulti e propaganda d’odio contro Liliana Segre

È arrivata la condanna per Cecilia Parodi, la scrittrice che aveva rivolto gravi offese alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah. Il giudice dell’udienza preliminare di Milano, Luca Milani, ha disposto una pena di un anno e mezzo di reclusione, già ridotta di un terzo per il rito abbreviato. L’accusa non riguarda solo la diffamazione, ma anche la propaganda d’odio per motivi razziali, etnici e religiosi, dopo un video pubblicato su Instagram il 19 luglio 2024. Le frasi contro la senatrice e l’odio antisemita. Nel filmato, Parodi aveva attaccato la senatrice con parole violente e offensive: «Quando una persona soffre di grave demenza senile, è una bestemmia pagarle il vitalizio». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Demente”. Condannata la scrittrice Cecilia Parodi per insulti e propaganda d’odio contro Liliana Segre

