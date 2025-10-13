Delitto di Garlasco ecco perché il legale dell’ex pm Venditti chiede il trasferimento dell’inchiesta a Brescia

Brescia – Ha convocato i giornalisti nel suo studio e ha parlato a ruota libera. Del suo assistito ‘eccellente’, l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, finito al centro di una doppia inchiesta della procura di Brescia, ma anche delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, che a suo dire dovrebbero passare ai magistrati bresciani. L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti in una immagine di archivio. I Carabinieri e i finanzieri all'opera da stamani a Garlasco nelle abitazioni della famiglia Sempio sono coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia, che ha emesso i provvedimenti nell'ambito di un fascicolo che vede indagato l'ex procuratore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, ecco perché il legale dell’ex pm Venditti chiede il trasferimento dell’inchiesta a Brescia

