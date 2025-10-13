Delitto di Garlasco | a che punto siamo con le nuove indagini

L'inchiesta sul delitto di Garlasco è diventato per gran parte dell’opinione pubblica un ginepraio: se fin dall’inizio di queste nuove indagini a carico di Andrea Sempio, partite a marzo 2025, i modi in cui operava la procura di Pavia apparivano misteriosi, ora l’intreccio di indagini è talmente ampio da aver generato in alcuni un po’ di confusione. L’impronta a pallini. Nelle indagini che portarono nel 2015 alla sentenza di condanna di Alberto Stasi c’è l’impronta a pallini di una scarpa rinvenuta sulla scena del crimine: è stata attribuita a un paio di calzature appartenenti allo stesso Stasi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Delitto di Garlasco: a che punto siamo con le nuove indagini

