Delirio dietro le quinte di Amici gli allievi venuti alle mani

La nuova edizione di Amici è partita col botto. Il talent di Maria De Filippi, tornato su Canale 5 con la sua formula rinnovata e un cast di allievi già amatissimo, ha conquistato il pubblico sin dalla prima puntata. Gli ascolti, come confermano i dati Auditel, hanno superato ogni aspettativa, con un picco di share che ha premiato ancora una volta il sabato sera di Mediaset. Merito del mix di talento, emozioni e tensioni che da sempre caratterizza il programma, capace di rinnovarsi restando fedele alla sua identità. >> “Si sono fidanzate”. Amici, amore tra le due allieve dell’ultima edizione: beccate mano nella mano Il ritorno in TV della scuola più famosa d’Italia ha riportato sullo schermo la passione per la danza e il canto, ma anche la disciplina e la competizione che hanno reso celebre Amici negli anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it