Delfin chiude un 2024 da record | utile oltre 1,3 miliardi asset in crescita del 31% e dividendi previsti a 1,2 miliardi nel 2025
La holding della famiglia Del Vecchio registra ricavi da dividendi in crescita del 29% e un utile di 1,393 miliardi; Il presidente Milleri: "Lavoriamo per perseguire la visione del nostro fondatore Del Vecchio" Delfin archivia un 2024 da record. La holding della famiglia Del Vecchio ha approv.
Scalata di Mps a Mediobanca, l’8 settembre si chiude la prima fase: vincono il governo e i soci forti Delfin e Caltagirone
Delfin chiude un 2024 record, Milleri: "Proseguiamo sulla strada tracciata da Del Vecchio" - La holding nel 2024 ha incassato 1,14 miliardi di dividendi (+29%) con 55 miliardi di asset (+31% sul 2023).
Delfin approva il bilancio 2024: ricavi record, boom utili - Delfin "sulla base degli ottimi andamenti delle società partecipate, stima di ricevere nell'anno in corso, entro il 31 dicembre 2025, dividendi e premi per un totale record di 1,2 miliardi di euro"