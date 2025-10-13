Degrado e bivacchi nelle aree verdi tra via Don Luigi Sturzo e via Ugo La Malfa

Riceviamo e pubblichiamo: “Gentile redazione, vorrei segnalare la situazione di degrado e incuria che da tempo interessa le aree verdi comprese tra via Don Luigi Sturzo e via Ugo La Malfa, a Forlì. Questi piccoli parchi di quartiere, frequentati da molte famiglie, versano in condizioni di scarsa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: degrado - bivacchi

Castiglioncello | Villa Godilonda, ancora rifiuti, bivacchi e fuochi intorno al 'rudere': "Nessuno pulisce, il degrado regna". FOTO

Camogli come Portofino: scatta l'ordinanza anti "degrado", stop a bivacchi e persone scalze

Guerra al degrado nel quartiere Alba: stop a bivacchi e accattonaggio. Alcol ai minori, market sanzionati

Cuneo, stretta contro bivacchi e degrado urbano: nuova ordinanza della sindaca Manassero - X Vai su X

? Pettinari: “Il centro di Pescara è nel degrado, servono interventi urgenti” ? «Il centro di Pescara, un tempo simbolo di vivacità e accoglienza, oggi versa in uno stato di profondo degrado che non può più essere ignorato». Così il presidente del Movimento Vai su Facebook

Bivacchi lungo il Piovego, gli agenti trovano materassi, resti di cibo e bottiglie di birra. Bonavina: «Zona chiusa da reti metalliche anti degrado» - La polizia locale scopre un accampamento abusivo in pieno centro, nelle aree sottostanti a ponte Milani e ponte Omizzolo. Si legge su ilgazzettino.it

Cuneo, stretta contro bivacchi e degrado urbano: nuova ordinanza della sindaca Manassero - In vigore dal 10 ottobre 2025 al 31 dicembre 2026: divieti di bivacco e occupazione abusiva del suolo pubblico, limiti al consumo di alcol e possibilità di “Daspo urbano” nelle aree più sensibili dell ... Segnala targatocn.it