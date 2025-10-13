Definito l’avversario di Matteo Berrettini al 1° turno a Stoccolma | sarà un derby italiano!
Domani, martedì 14 ottobre, Matteo Berrettini tornerà in campo per affrontare il primo turno dell’ ATP250 di Stoccolma. Dopo essere stato mesi lontano dai campi, il romano è tornato a giocare nella trasferta asiatica e il suo ritardo di condizione si è notato soprattutto nel confronto a Shanghai col francese Adrian Mannarino. La speranza di Matteo è quella di salire di livello e di avere dal suo tennis delle sensazioni migliori. Sul veloce indoor scandinavo, il romano è atteso al derby contro Giulio Zeppieri. Il classe 2001 del Bel Paese ha affrontato i match di qualificazione per ottenere un pass per il tabellone principale. 🔗 Leggi su Oasport.it
