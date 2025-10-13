Debutto amaro per la MedTrade Volley Palermo sconfitta per 3-0 a Vibo Valentia

La MedTrade Volley Palermo ha inaugurato il campionato femminile di Serie B2 girone L con la trasferta a Vibo Valentia, cedendo 3-0 alla Todo Sport. Al PalaBorsellino, le giovani giallazzurre hanno mostrato buoni spunti nel primo e nel terzo set, restando in partita fino agli ultimi scambi. Meno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

