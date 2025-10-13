De Paola | Tonali di nuovo in Italia? Non vorrei che si afflosciasse Ecco il motivo
Il giornalista Paolo De Paola ha parlato di tanti argomenti a TMW Radio. Tra questi anche le voci su Sandro Tonali e un ritorno in Italia. Pensiero controcorrente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: paola - tonali
La #Juventus studia l’assalto a #Tonali Secondo la Gazzetta i bianconeri sarebbero pronti a provarci se il centrocampista non rinnovasse il suo contratto col #Newcastle in scadenza nel 2028 L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL Vai su Facebook
Tonali: "Di nuovo in Italia in futuro? Non chiudo la porta" - Dal ritiro di Coverciano, Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Vivo Azzurro, esprimendo tutta la sua stima per il nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso. Segnala msn.com
Juve, De Paola: 'Non possono permettersi un allenatore nuovo che deve prepararsi' - Nelle scorse ore il giornalista Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio del toto allenatori che potrebbe scatenarsi in estate, sottolineando come la Juventus non dovrà commettere l'errore di puntare su ... Si legge su it.blastingnews.com