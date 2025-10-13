De Bruyne glaciale | l' azzurro sigla una doppietta dal dischetto in nazionale

Napolitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin De Bruyne ancora protagonista in nazionale. Il centrocampista del Napoli, tornato a indossare la fascia di capitano del Belgio per l'assenza di Tielemans, ha messo a segno una doppietta nel match contro il Galles, vinto in trasferta per 4-2 dai fiamminghi. L'azzurro si è confermato glaciale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

de bruyne glaciale azzurroDe Bruyne illumina anche il Belgio: settimo gol stagionale e fiducia alle stelle - Non conosce soste la stagione di Kevin De Bruyne, che continua a incantare tra Napoli e nazionale belga: i dettagli ... Segnala gonfialarete.com

MONDIALI 2026 – Qualificazioni: De Bruyne trascina il Belgio con una doppietta, in gol Nkunku - Nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, il Belgio si impone 4- Si legge su pianetazzurro.it

De Bruyne glaciale dal dischetto: secondo rigore segnato, terzo gol e fantamedia dell'8 - Nella sera in cui il Napoli trova la prima sconfitta in campionato contro il Milan, Kevin De Bruyne si conferma faro del centrocampo azzurro e pedina fondamentale anche per i fantallenatori che hanno ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: De Bruyne Glaciale Azzurro