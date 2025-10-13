De Bruyne glaciale | l' azzurro sigla una doppietta dal dischetto in nazionale

Kevin De Bruyne ancora protagonista in nazionale. Il centrocampista del Napoli, tornato a indossare la fascia di capitano del Belgio per l'assenza di Tielemans, ha messo a segno una doppietta nel match contro il Galles, vinto in trasferta per 4-2 dai fiamminghi. L'azzurro si è confermato glaciale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Hojlund oggi: monumentale lavoro spalle alla porta, grande attacco alla profondità e freddezza glaciale. Il ragazzo sta crescendo partita dopo partita, anche grazie al lavoro di De Bruyne che gli sta sicuramente facilitando la vita. #NapoliGenoa #Napoli #hojlu - X Vai su X

" Ho ringraziato Kevin per i due assist, è una leggenda di questo sport " Hoilund ricorda a tutti i tifosotti chi è de Bruyne, se mai c'è ne fosse stato bisogno. Probabilmente il FabFour non è un modulo per tutte le partite, ma toglier il Belga dal 11 titolare rimane sc - facebook.com Vai su Facebook

De Bruyne illumina anche il Belgio: settimo gol stagionale e fiducia alle stelle - Non conosce soste la stagione di Kevin De Bruyne, che continua a incantare tra Napoli e nazionale belga: i dettagli ... Segnala gonfialarete.com

MONDIALI 2026 – Qualificazioni: De Bruyne trascina il Belgio con una doppietta, in gol Nkunku - Nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, il Belgio si impone 4- Si legge su pianetazzurro.it

De Bruyne glaciale dal dischetto: secondo rigore segnato, terzo gol e fantamedia dell'8 - Nella sera in cui il Napoli trova la prima sconfitta in campionato contro il Milan, Kevin De Bruyne si conferma faro del centrocampo azzurro e pedina fondamentale anche per i fantallenatori che hanno ... Riporta msn.com