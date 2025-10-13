De Bruyne è il principe di Galles | con due gol su rigore guida il Belgio alla rimonta | 4-2 a Cardiff

Nel cuore di Cardiff, dove il Galles aveva promesso battaglia, risuona il nome di Kevin De Bruyne. Il Belgio ha vinto 4-2, ma il risultato racconta solo una parte della storia. L’altra è scritta nei piedi e nello sguardo del suo capitano, tornato a essere il centro di gravità permanente dei Red Devils. Eppure non era cominciata bene. Dopo appena otto minuti, Rodon punisce una difesa distratta, e il Galles passa in vantaggio. Il Belgio, inizialmente stordito, vacilla tra le linee, prigioniero di un pressing feroce e della confusione tattica. Poi, come spesso accade con le squadre che hanno un leader vero, la scintilla è arrivata da chi doveva accenderla: De Bruyne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

