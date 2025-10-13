DDL Gasparri contro antisemitismo coinvolge anche le scuole | censure sospensioni fino a sei mesi e conseguenze penali anche per i docenti I Dirigenti dovranno vigilare

Il disegno di legge presentato al Senato da Maurizio Gasparri mira a rafforzare gli strumenti normativi contro l’antisemitismo. La proposta si articola in quattro articoli e prende le mosse dalla definizione operativa elaborata dall’IHRA, l’alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto. Si tratta di una definizione già adottata da diversi Stati europei, ma con finalità principalmente culturali o educative. Il DDL Gasparri punta invece a farne un riferimento anche penale, con implicazioni piuttosto ampie. Al momento (ottobre 2025), il testo è in esame alla Commissione Affari Costituzionali del Senato L'articolo DDL Gasparri contro antisemitismo, coinvolge anche le scuole: censure, sospensioni fino a sei mesi e conseguenze penali anche per i docenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: gasparri - antisemitismo

Israele esclusa dalla Fiera del Levante, per Gasparri è "antisemitismo". Il sindaco: "Da nostalgico del fascismo nessuna lezione"

Ddl "censura" Gasparri contro l'antisemitismo arriva al Senato: bavaglio a chi critica politiche israeliane e governo Netanyahu

#LuigiDelvecchio #LaBibbiaAvevaRagione #gasparri #antisemitismo #pensierifulminati #10ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha presentato un disegno di legge per adottare la definizione di antisemitismo dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA) #forzaitalia #Gasparri #Israele #antisemitismo - X Vai su X

Arriva il ddl anti pro Pal: vietato criticare il governo di Netanyahu nelle scuole e nelle università - Il disegno di legge sul “contrasto all’antisemitismo” presentato da Gasparri (Forza Italia) introduce obblighi di segnalazione e norme penali che equiparano le critiche allo Stato di Israele all’odio ... editorialedomani.it scrive

Nuovo disegno di legge Gasparri: cosa prevede davvero e perché fa discutere - Il disegno di legge firmato da Maurizio Gasparri, depositato in Senato ad agosto, è tornato al centro dell’attenzione pubblica ... Segnala alphabetcity.it