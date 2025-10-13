DC Wipeout-DC v2.9 | Finalmente Stabile con KOS 2.21 Standard

Il mito della velocità futura torna a vivere sulla console di Sega con un’aggiornamento cruciale. Wipeout-DC, il porting per Dreamcast del progetto “Wipeout Rewrite” di Dominic Szablewski, ha raggiunto un traguardo significativo con la versione 2.9, dichiarata la release più recente e stabile. Finalmente “Off-the-Shelf”: Addio Personalizzazioni. Il cambiamento più importante di questa release è che il progetto è ora costruito utilizzando KallistiOS (KOS) 2.2.1 standard, “off-the-shelf”. Ciò significa che non richiede più una versione personalizzata o modificata di KOS per essere compilato. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

