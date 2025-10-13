Dazi Trump apre a Pechino | Xi ha avuto un momento difficile Usa vogliono aiutare la Cina non danneggiarla né depressione per il suo paese

Ilgiornaleditalia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una linea apparentemente più dialogante, che tuttavia non esclude un approccio più duro, come previsto dalla strategia di "deal making" del tycoon. A confermarlo è stato il vicepresidente JD Vance: «Donald Trump è pronto a essere un negoziatore ragionevole con la Cina, ma se Pechino dovesse risponde. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

dazi trump apre a pechino xi ha avuto un momento difficile usa vogliono aiutare la cina non danneggiarla n233 depressione per il suo paese

© Ilgiornaleditalia.it - Dazi, Trump apre a Pechino: "Xi ha avuto un momento difficile, Usa vogliono aiutare la Cina, non danneggiarla né depressione per il suo paese"

In questa notizia si parla di: dazi - trump

Dazi: Trump, grande accordo con Giappone, pagherà tariffe al 15%

Dazi, fonti Ue: "Improbabile intesa con gli Usa in settimana" | Media: "Trump ritira di nuovo gli Stati Uniti dall'Unesco"

Trump, accordo con il Giappone, pagherà dazi al 15%

dazi trump apre pechinoUn primo bilancio dei dazi, il protezionismo di Trump abbaia ma non morde la Ue - Il principale bersaglio della politica commerciale americana è la Cina: questo apre opportunità per le imprese europee specializzate in macchinari, ... Segnala repubblica.it

dazi trump apre pechinoTrump annuncia dazi al 100% sulla Cina: torna alta la tensione tra Washington e Pechino - Dazi e controlli all’export su software: una risposta allargata all’inasprimento cinese sulle materie prime critiche ... Riporta dire.it

Cerca Video su questo argomento: Dazi Trump Apre Pechino